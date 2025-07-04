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Происшествия 4 июля 2025 15:47

Аферисты выманили у жительницы Казани 240 тысяч якобы за замену счетчиков

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Мошенники выманили у пожилой жительницы Казани 240 тысяч якобы за замену счетчиков.

Как рассказали «Татар-информу» в УМВД России по Казани, женщине позвонил лжесотрудник энергетической компании и сказал, что необходимо заменить счетчики. Он попросил назвать личные данные и код из сообщения, чтобы записаться в онлайн-очередь.

Поверив словам незнакомца, пенсионерка продиктовала нужную комбинацию цифр. После этого с женщиной связались уже с другого номера. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил о мошенниках, которые якобы пытаются завладеть ее сбережениями.

Для того, чтобы защитить накопления, аферист предложил перевести деньги на безопасный счет. Женщина перевела 240 тысяч рублей мошенникам.

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