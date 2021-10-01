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Ру Тат
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1 октября 2021  09:24
Полина Шевчук

Аферисты выманили у казанца 800 тысяч под предлогом поимки преступников

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В полицию обратился житель Казани. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани, мужчина рассказал, что после похода в банк ему позвонила незнакомка. Женщина заверила, что с его счетов аферисты списали все деньги. Через некоторое время позвонил еще один неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и рассказал, что расследует банковские мошенничества. Для содействия расследованию казанцу нужно было снять деньги со счета и перевести их на реквизиты, которые сообщил звонивший.

Мужчина положил часть средств на счет, однако начал подозревать, что стал жертвой аферистов. Но звонивший напугал его, что деньги на его счету – переведены государством и теперь он должен сотрудничать со следствием и положить оставшуюся сумму на другой счет. В противном случае на него будут начислять пени.

В общей сложности аферисты были на связи с казанцем семь часов подряд.  После завершения разговора мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Всего он перевел злоумышленникам 800 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». 
 

#мошенники #аферисты #лжебанкиры
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