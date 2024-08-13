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Аферисты выманили у бизнес-леди из Челнов почти 12 миллионов рублей
В Набережных Челнах произошел серьезный случай мошенничества, жертвой которого стала 62-летняя бизнес-леди на пенсии. Злоумышленники, применив изощренную схему обмана, смогли выманить у женщины 12 миллионов рублей.
Аферисты начали свою операцию с сообщения в мессенджере, якобы отправленного знакомым потерпевшей. Затем последовала серия звонков от лжесотрудников правоохранительных органов и финансового мониторинга. Они убедили женщину в том, что ее счета находятся под угрозой, и предложили помощь в «спасении» средств.
Мошенники действовали профессионально, используя финансовую терминологию и создавая иллюзию достоверности происходящего. Они манипулировали жертвой, находившейся в тот момент в путешествии, заставляя ее выполнять различные действия: покупать новый телефон, устанавливать приложения, удалять переписку и чеки.
Злоумышленники проявляли «заботу» о своей жертве, организуя для нее такси и помогая с покупкой авиабилетов. В результате женщина перевела им около 6 миллионов рублей, находясь в чужом городе.
По возвращении домой давление на потерпевшую продолжилось. Аферисты предъявляли поддельные аудиозаписи и требовали полной конфиденциальности. Жертва перевела еще 4 миллиона рублей и взяла кредит на 2 миллиона, якобы для аннулирования займа, оформленного от ее имени.
Только лишившись 12 миллионов рублей, женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следствие установило, что звонки поступали с номеров, зарегистрированных в Ростовской области.
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