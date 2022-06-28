Аферисты украли у казанцев 5 млн, пообещав смягчить наказание их родственнику в колонии

Перед судом предстанут 41-летний житель Москвы, 50-летний казанец и 43-летний житель Лаишевского района, которых обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, с октября 2018 по апрель 2019 года они через посредников получили 4,8 миллиона рублей от родственников двоих мужчин, которых приговорили к длительным срокам лишения свободы за особо тяжкие преступления. Они обещали близким осужденных, что за эти деньги у них получится смягчить наказание их родственнику через взятки в суде и оплату адвокатов.

Кроме того, казанец и москвич также обвиняются ещё в одном эпизоде мошенничества: под предлогом содействия в трудоустройстве в правоохранительные органы они украли у жителя столицы Татарстана 1,3 миллиона рублей.

На всех троих подозреваемых возбудили уголовное дело за мошенничество. На имущество двоих из них стоимостью 4 миллиона рублей наложили арест.

Уголовное дело направили в Вахитовский районный суд Казани. В отношении посредников в мошенничестве дело выделено в отдельное производство, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.