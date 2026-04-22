news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 22 апреля 2026 17:49

Аферисты украли 416 тыс. рублей у пенсионерки из Казани, представившись работниками банка

Читайте нас в
Телеграм

Мошенники украли у пенсионерки из Казани 416 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура РТ, летом 2024 года 77-летней пенсионерке позвонили неизвестные, а затем под видом работников банка и сотрудников правоохранительных органов убедили ее перевести сбережения на «безопасный счёт», якобы для того, чтобы на женщину не взяли кредит.

Возбуждено уголовное дело. Установлено, что деньги перечислялись на счета жителей Москвы, Волгограда, Екатеринбурга и Красноярска. Прокуратура обратилась в суд для взыскания денег с дропперов и наложения ареста на их счета.

#прокуратура рт #телефонные мошенники
news_right_1
news_right_2
news_bot
