Аферисты убедили казанскую пенсионерку продать две квартиры и перевести им 17 млн

Мошенники обманули жительницу Казани на 17 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Злоумышленники представились правооохранителями и убедили женщину, что некто получил доступ и пытается снять деньги с ее счета. После чего трубку передали якобы сотруднице Центробанка, которая эту информацию подтвердила порекомендовав женщне оформить займы прежде, чем это сделают мошенники.

По указанию аферистов женщина поставила специальное приложение и оформила кредиты на полмиллиона рублей, после чего все перечислила злоумышленникам.

Спустя время ей вновь позвонили, убедили, что на сей раз аферисты добрались до ее имущества. Следуя инструкциям, женщина продала две квартиры, а вырученные деньги также отправила мошенникам.

Таким образом, жительница Казани в течении двух недель лишилась более 17 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».