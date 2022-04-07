Аферисты убедили казанца взять кредит, чтобы аннулировать якобы взятый на его имя займ

В полицию обратился 35-летний житель Казани. Он рассказал, что стал жертвой мошенников, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Со слов казанца стало известно, что ему позвонил незнакомец и представился сотрудником известного банка. Он убедил, что на мужчину аферисты оформили кредит в 1,5 миллиона рублей. Чтобы отменить кредитную заявку казанцу, по словам звонившего, нужно взять займ на такую же сумму и перечислить на указанные реквизиты. Однако мужчине одобрили кредит на меньшую сумму. Он снял деньги и стал перечислять их через банкомат.

После того, как мужчина перевел деньги на указанные реквизиты, звонивший заявил, что для аннулирования займа и перечисления средств потребуется день. Вечером этого же дня позвонил лже-менеждер банка Борис Филатов и рассказал, что кредит аннулирован. Но теперь мужчина должен был удалить программу банка с телефона и перевыпустить карту. Это показалось казанцу странным, и он позвонил в финансовое учреждение. Там ему сообщили, что он стал жертвой мошенников.

В общей сложности пострадавший перечислил аферистам 380 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

