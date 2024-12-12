Аферисты убедили челнинца взять кредит в 300 тыс. на растаможку авто и исчезли с деньгами

Аферисты убедили челнинца взять кредит в 300 тысяч на растаможку автомобиля и исчезли с деньгами.

Оказалось, в городе к 23-летнему местному жителю обратился водитель внедорожника. Незнакомец рассказал, что он с товарищами занимается перекупкой и растаможиванием автомобилей, но им не хватило денег на процедуру таможенного оформления импорта.

Автоделец предложил челнинцу заработать сто тысяч рублей, если тот возьмет на себя кредит. При этом незнакомец обещал погасить его в ближайшие два дня и оставил свой номер телефона.

Молодой человек согласился и отправился с новыми бизнес-друзьями в банк. По итогу мужчина оформил на себя кредитные карты на 300 тысяч рублей и передал их аферистам.

Однако в назначенный срок мошенники деньги не вернули. Мужчина засомневался в порядочности своих новых друзей и обратился за помощью в полицию.

Это не единственный случай подобной мошеннической схемы в Набережных Челнах. Во втором случае пострадал водитель из сервиса доставки. Молодой человек тоже откликнулся на просьбу помочь за вознаграждение.

Мошенники обещали заплатить ему восемь тысяч рублей, если тот разрешит воспользоваться своей картой для перевода денег, якобы их карты заблокированы.

Водитель согласился и отдал свой телефон для перевода денег. Через несколько минут банковское приложение уведомило о новом балансе – восемь тысяч рублей. Парень обрадовался, но лишь спустя время разобрался, что на него был оформлен онлайн кредит на сумму сто тысяч рублей, 92 тысячи из которых переведены на незнакомый счет.

Мужчина обратился за помощью в полицию.