Аферисты стали требовать деньги с татарстанца после его отказа от путаны

Аферисты начали требовать деньги у жителя Альметьевска после того, как он отказался от интим-услуг, сообщает пресс-служба ОМВД России по Альметьевскому району.

59-летний мужчина нашел на одной из онлайн-платформ номер девушки, которая оказывала интимные услуги. Он связался с ней, договорился о встрече, но девушка потребовала предоплату в размере 20 тысяч рублей. Мужчина отказался платить, закончил разговор и отправился спать.

Через какое-то время к нему на смартфон начали поступать звонки с разных номеров. Собеседники требовали немедленно перевести деньги. Звонили до глубокой ночи, а затем начали звонить утром.

Сперва мужчина пытался объяснить, что не собирается платить, затем просто сбрасывал звонки, и в конечном счете обратился за помощью в полицию.

Правоохранители установили, что в общей сложности мужчине поступило 14 звонков с номеров, зарегистрированных в Московской, Саратовской, Удмуртской, Ульяновской, Рязанской, Оренбургской областях и в Чувашской республике.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.