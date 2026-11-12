Аферисты развели 83-летнюю жительницу РТ на 1,7 млн, убедив ее приехать в Москву

83-летняя жительница Чистополя стала жертвой мошенников, лишившись 1,7 млн рублей. Об этом сообщает МВД по РТ.

В середине октября пожилая женщина получила в мессенджере сообщение, якобы, от директора учебного заведения, где она ранее работала. В сообщении утверждалось, что во время проверки личных дел бывших сотрудников работники ФСБ заинтересовались ее документами. После этого пенсионерке позвонил мужчина, представившись ей сотрудником силового ведомства. Он заявил, что с ее банковского счета переведены 400 тыс. рублей на счет, подконтрольный террористам.

Собеседник убедил ее купить новый телефон и сим-карту, чтобы террористы не смогли прослушать ее разговоры. После этого мужчина убедил ее передать 1 млн рублей курьеру, который приехал к ее дому. Спустя несколько дней женщина сняла еще 700 тыс. в другом банке. На этот раз лжесотрудник ФСБ уговорил пенсионерку поехать в Москву, так как курьер уже покинул Чистополь. Пожилая женщина приехала в столицу, прибыла по указанному аферистом адресу и отдала злоумышленникам 700 тыс. рублей.

Позже дети потерпевшей объяснили ей, что она стала жертвой аферистов. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.