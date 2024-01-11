Аферисты при помощи нейросети подделывают голосовые в Telegram и вымогают деньги

Обороты набирает новая схема мошенников, которые научились использовать нейросети для вымогательства денег. Такая информация появилась в Telegram-канале Прокуратуры РТ.

Злоумышленники крадут аккаунт пользователя Telegram и с помощью его голосовых сообщений и нейросети создают новые, в которых просят перевести денег.

Сгенерированные сообщения с голосом человека рассылают по чатам, вводя в заблуждение его близких.