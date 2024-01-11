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Происшествия 11 января 2024 08:14

Аферисты при помощи нейросети подделывают голосовые в Telegram и вымогают деньги

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Обороты набирает новая схема мошенников, которые научились использовать нейросети для вымогательства денег. Такая информация появилась в Telegram-канале Прокуратуры РТ.

Злоумышленники крадут аккаунт пользователя Telegram и с помощью его голосовых сообщений и нейросети создают новые, в которых просят перевести денег.

Сгенерированные сообщения с голосом человека рассылают по чатам, вводя в заблуждение его близких.

#Мошенничество
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