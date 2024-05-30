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Аферисты, представившись сотрудниками ФСБ, похитили у жительницы Чистополя более миллиона
В ОМВД России по Чистопольскому району поступило заявление о крупном мошенничестве. Жертвой аферистов стала 53-летняя работница одного из местных предприятий, сообщили в пресс-службе полиции.
Все началось с сообщения в мессенджере якобы от ее руководителя. Там говорилось, что по результатам проверки выявлены случаи перевода денег со счета сотрудницы на зарубежные счета. Мнимый работодатель порекомендовал общаться только с «правоохранителем», который свяжется с ней.
Вскоре женщине позвонил незнакомец, представившийся оперативником ФСБ. Он убедил женщину, что для предотвращения хищений нужно срочно оформить кредиты и перевести деньги на якобы безопасный счет.
В течение трех дней доверчивая гражданка набрала в долг в разных банках более 1,1 млн рублей и полностью перевела эту сумму мошенникам. При этом один из банковских работников, заподозривший неладное, пытался образумить клиентку, но безуспешно.
Когда женщина поняла, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
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