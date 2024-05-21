Аферисты похитили у жительницы Зеленодольска полмиллиона рублей через ее 13-летнюю дочь

В Зеленодольске 47-летняя женщина обратилась в полицию после того, как ее 13-летнюю дочь обманули мошенники в социальной сети. Злоумышленники выдали себя за подругу девочки и попросили помочь якобы восстановить сим-карту. Для этого она должна была сообщить коды доступа.

Затем мошенники убедили девочку перевести деньги на «безопасные» счета, обещая вернуть их на следующий день. В результате обмана мошенники оформили на имя женщины несколько кредитов и похитили более 500 тысяч рублей, переведя деньги на неизвестные счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. МВД Татарстана рекомендует родителям проводить разъяснительные беседы с детьми, предупреждать их об опасностях в интернете и соцсетях. Необходимо объяснять, что нельзя делиться личными данными, паролями, скачивать сомнительные приложения и переводить деньги незнакомцам.