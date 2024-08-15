Аферисты похитили у двух татарстанцев с инвалидностью более 2 млн рублей

В Татарстане зафиксирован очередной случай телефонного мошенничества, жертвами которого стали два человека с инвалидностью. Инциденты произошли в один день в разных городах республики, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

В Елабуге инвалид 3 группы попал под влияние злоумышленников, выдававших себя за сотрудников правоохранительных органов и банковских работников. Под предлогом защиты средств от незаконного списания, они убедили мужчину перевести 372,500 рублей на якобы «безопасный счет». Более того, аферисты склонили жертву к оформлению кредита, средства которого также были переведены мошенникам.

Параллельно в Менделеевске произошел еще более крупный инцидент. Инвалид 2 группы 1987 года рождения, поверив в схожую историю о несанкционированном снятии средств, перевел злоумышленникам все свои сбережения – 2 миллиона рублей.

МВД Татарстана в связи с участившимися случаями мошенничества призывает граждан к бдительности. Ведомство напоминает, что ни банковские служащие, ни сотрудники полиции не имеют права запрашивать пароли, коды доступа к картам и счетам. Рекомендуется проверять всю поступающую информацию, обращаясь напрямую в банк по официальным номерам.

Особое внимание уделяется тому, что мошенники могут использовать технологии подмены номера, имитируя звонки от банков или правоохранительных органов. В таких ситуациях следует прервать разговор и самостоятельно связаться с соответствующей организацией.

Правоохранители подчеркивают: если вам сообщают о необходимости снять и перевести деньги на другой счет для их защиты – это явный признак мошенничества. В случае беспокойства за сохранность средств, их рекомендуется хранить дома, но ни в коем случае не переводить на неизвестные счета или карты.