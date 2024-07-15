Аферисты похитили 250 тыс. у жительницы РТ при помощи новой уловки с продлением полиса

В Нижнекамске зафиксирован случай мошенничества с использованием новой схемы обмана. Жертвой стала 66-летняя местная жительница, которая обратилась в полицию после потери крупной суммы денег, сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

По словам пострадавшей, ей позвонил мужчина, назвавшийся сотрудником пенсионного фонда. Он сообщил об истечении срока действия ее медицинского полиса и убедил продиктовать коды из СМС для якобы продления документа.

Затем последовал звонок от лже-сотрудника правоохранительных органов, который заявил о несанкционированном доступе к ее счетам через портал Госуслуг. Для «защиты» средств мошенник предложил перевести деньги на «безопасный» счет. Поверив аферистам, женщина перевела 250 000 рублей.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

УМВД России по Нижнекамскому району призывает граждан к бдительности:

Не сообщайте незнакомцам коды и пароли из СМС.

Не переводите деньги на неизвестные счета.

При подозрительных звонках немедленно свяжитесь с банком по официальному номеру.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, незамедлительно обратитесь в полицию.