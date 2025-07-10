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Происшествия 10 июля 2025 10:44

Аферисты под видом Министерства образования выманили у жительницы Казани 1,4 млн. рублей

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Жительница Казани стала жертвой телефонных мошенников. Звонившие представились сотрудниками Министерства образования и убедили 23-летнюю девушку, что ей нужно загрузить характеристику с учебного заведения в Госуслуги.

Девушка перешла по ссылке на поддельный сайт «Электронного образования», после чего мошенники получили доступ к ее аккаунту. Сначала они выманили у нее 470 тысяч рублей , затем убедили оформить кредит на миллион рублей — эти деньги тоже ушли к аферистам.

Как сообщает прокуратура Татарстана, всего девушка перевела злоумышленникам более 1,4 млн рублей на криптокошелек.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ход расследования находится на контроле прокуратуры Московского района Казани.

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