Аферисты под видом Министерства образования выманили у жительницы Казани 1,4 млн. рублей

Жительница Казани стала жертвой телефонных мошенников. Звонившие представились сотрудниками Министерства образования и убедили 23-летнюю девушку, что ей нужно загрузить характеристику с учебного заведения в Госуслуги.

Девушка перешла по ссылке на поддельный сайт «Электронного образования», после чего мошенники получили доступ к ее аккаунту. Сначала они выманили у нее 470 тысяч рублей , затем убедили оформить кредит на миллион рублей — эти деньги тоже ушли к аферистам.

Как сообщает прокуратура Татарстана, всего девушка перевела злоумышленникам более 1,4 млн рублей на криптокошелек.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ход расследования находится на контроле прокуратуры Московского района Казани.