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Происшествия 21 июля 2025 11:04

Аферисты под видом доставки цветов выманили у жительницы РТ 12 млн рублей

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Жительница Менделеевска получила звонок от мошенников, представившихся службой доставки цветов. Они попросили сообщить код подтверждения из SMS-сообщения.

Затем ее напугали взломом на Госуслугах и переключили на лжесотрудников ФСБ.

Аферисты заставили женщину показать баланс счетов через демонстрацию экрана, снять 7 млн рублей и взять кредиты на 1,8 млн и перевести деньги на безопасный счет.

Однако на этом мошенники не остановились: они убедили женщину продать квартиру за 3,3 млн и отдать деньги курьеру.

В итоге женщина лишилась свыше 12,1 млн рублей и собственной квартиры.

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