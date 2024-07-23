Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Аферисты от имени Центробанка похитили у жительницы Нижнекамска миллион рублей
В Нижнекамске зарегистрирован очередной случай телефонного мошенничества с крупным финансовым ущербом. Местная жительница стала жертвой злоумышленников, которые использовали изощренную схему обмана.
По словам пострадавшей, все началось с звонка через мессенджер. Неизвестные сообщили о якобы пришедшем на ее имя заказном письме, для получения которого требовалось продиктовать код из СМС. Ничего не подозревая, женщина выполнила просьбу.
Затем последовал звонок от лже-представителя Центрального банка, который заявил о попытке оформления кредита от имени жертвы. Поддавшись на уловку, нижнекамка, следуя указаниям мошенников, оформила кредит, обналичила средства и перевела их на так называемые «защищенные» счета. Жертва искренне верила, что таким образом аннулирует фиктивные кредитные заявки и защищает себя от мошенничества.
В результате этих манипуляций пострадавшая лишилась более 1 миллиона рублей.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников