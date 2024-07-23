Аферисты от имени Центробанка похитили у жительницы Нижнекамска миллион рублей

В Нижнекамске зарегистрирован очередной случай телефонного мошенничества с крупным финансовым ущербом. Местная жительница стала жертвой злоумышленников, которые использовали изощренную схему обмана.

По словам пострадавшей, все началось с звонка через мессенджер. Неизвестные сообщили о якобы пришедшем на ее имя заказном письме, для получения которого требовалось продиктовать код из СМС. Ничего не подозревая, женщина выполнила просьбу.

Затем последовал звонок от лже-представителя Центрального банка, который заявил о попытке оформления кредита от имени жертвы. Поддавшись на уловку, нижнекамка, следуя указаниям мошенников, оформила кредит, обналичила средства и перевела их на так называемые «защищенные» счета. Жертва искренне верила, что таким образом аннулирует фиктивные кредитные заявки и защищает себя от мошенничества.

В результате этих манипуляций пострадавшая лишилась более 1 миллиона рублей.