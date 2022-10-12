Аферисты оставили без квартиры мать с двумя дочерьми из Челнов

В полицию обратилась 55-летняя жительница Набережных Челнов. Она сообщила, что стала жертвой аферистов, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Она рассказала, что ей на мобильник поступил звонок от якобы сотрудника банка. Мужчина убедил женщину, что на нее оформлены кредиты и сейчас якобы мошенники пытаются их обналичить. Чтобы отменить кредит, нужно было взять другой займ и положить его на «защищенный счет». Женщина так и сделала – оформила в трех банках в общей сложности 600 тыс. рублей.

По словам пострадавшей, звонившие были очень убедительны – им удалось заманить в ловушку также двух дочерей женщины. 32-летние челнинки оформили кредиты под залог квартиры и машины, а также купили новые смартфоны, чтобы быть на связи с лжебанкирами. Челнинки брали кредиты как в банках, так и в микрофинансовых учреждениях.

Аферисты держали своих жертв на постоянном контроле. Они даже организовали продажу их квартиры, убеждая, что все сделки липовые, а деньги и собственность вернется. В итоге семья оказалась без жилья и стали жить на даче. Соседка по СНТ и рассказала семье, что они стали жертвами аферистов.

В настоящее время полиция устанавливает данные злоумышленников и их местонахождение. Известно, что они звонили с телефонов, номера которых зарегистрированы в Москве, Ленинградской области и Татарстане.

