Аферисты обманули жительницу Казани на 300 тысяч, пообещав застраховать вклады

В Казани в полицию обратилась 23-летняя девушка. Она сообщила, что стала жертвой мошенников, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Со слов пострадавшей стало известно, что ей на мобильник поступил звонок от незнакомки, которая представилась сотрудницей банка. Она убедила «клиентку», что ее счет пытаются взломать и нужно срочно поменять пароли на вход в личный кабинет банка.

Узнав в разговоре, что у девушки есть карты другого банка, звонившая переключила ее на якобы сотрудника иной финансовой организации. Разговор продолжил мужчина. Он сообщил, что средства нужно срочно застраховать. Далее девушка под руководством лжебанкира перевела на указанные счета 291 тыс. рублей.

В какой-то момент жительница Казани стала сомневаться, что разговаривает с представителями банка, и начала расспрашивать об их работе. В ответ на это получила хамство, после чего обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».