Аферисты обманули жительницу Чистополя, которая на сайте объявлений пыталась продать овец

В ОМВД России по Чистопольскому району Татарстана поступило заявление от 69-летней жительницы деревни Кутлушкино, ставшей жертвой мошенников. Женщина разместила на одном из сайтов бесплатных объявлений информацию о продаже овец, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Вскоре с ней связался потенциальный «покупатель» и попросил номер телефона для перевода денег на банковскую карту. Затем на телефон потерпевшей стали приходить смс-сообщения с кодами, которые злоумышленник убедил ее продиктовать. Как выяснилось позже, эти коды открывали доступ в личный кабинет ее банковского счета.

Используя полученные данные, мошенник перевел со счета женщины 38 тысяч рублей на свою карту. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции ведут розыск преступников.

ОМВД России по Чистопольскому району призывает граждан быть бдительными и ни в коем случае не сообщать незнакомым людям по телефону коды из смс-сообщений, даже если они представляются покупателями или сотрудниками банков. Эти данные могут быть использованы злоумышленниками для хищения денежных средств.