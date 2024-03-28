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Аферисты обманули казанскую пенсионерку, забрав у нее 160 тыс. якобы для проверки купюр
Мошенники выманили у казанской пенсионерки 160 тысяч рублей под предлогом проверки подлинности купюр, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
26 марта пожилой женщине позвонил незнакомец, представившись полицейским. Он сообщил, что на нее якобы хотят оформить кредит, а заодно уточнил, сколько наличных женщина держит дома. В итоге он убедил женщину передать деньги курьеру для проведения банковской экспертизы на предмет их подлинности.
Заявительница поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.
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