Аферисты обманули казанца на миллион, представившись полицейским и сотрудником банка

В полицию обратился житель Казани. Мужчина рассказал, что ему позвонила незнакомка и представилась сотрудницей банка. Девушка сообщила, что аферисты хотят изменить телефонный номер клиента, привязанный к карте. После этого, она уточнила у мужчины, в каких банках у него открыты счета и оформлены карты.

По данным пресс-службы МВД по РТ, мужчина продиктовал все необходимые данные. После этого с ним на связь через мессенджер вышел еще один представитель банка, а после и сотрудник правоохранительных органов. Они убедили казанца, что необходимо обезопасить сбережения, а для этого вывести их на защищенный счет. Мужчина снял все средства со всех счетов и перевел их на указанные реквизиты.

Далее с ним вновь связались. на этот раз лжебанкиры сказали, что на клиента пытаются оформить кредит в 4 миллиона. После этого у казанца возникли сомнения, что он общался с представителями банка. Он перезвонил в учреждение, но там ему сказали, что таких работников у них нет.

В общей сложности житель Казани лишился 920 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

