Аферисты начали использовать самозапрет на кредиты для кражи денег у россиян

После введения закона о самозапрете на кредиты аферисты начали использовать его, чтобы обманывать россиян.

Как сообщает ТАСС, они звонят людям и представляются сотрудниками Госуслуг. Мошенники сообщают, что запрет был установлен неправильно. Далее, получив доступ к аккаунту на Госуслугах, аферисты могут легко авторизоваться в приложении и получить доступ ко всем счетам.

Кроме того, по фишинговой ссылке на телефон россиян может загрузиться вирус.

Напомним, что возможность установить самозапрет на выдачу кредитов с помощью Госуслуг появилась у россиян с 1 марта.