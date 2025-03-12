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Происшествия 12 марта 2025 09:00

Аферисты начали использовать самозапрет на кредиты для кражи денег у россиян

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После введения закона о самозапрете на кредиты аферисты начали использовать его, чтобы обманывать россиян.

Как сообщает ТАСС, они звонят людям и представляются сотрудниками Госуслуг. Мошенники сообщают, что запрет был установлен неправильно. Далее, получив доступ к аккаунту на Госуслугах, аферисты могут легко авторизоваться в приложении и получить доступ ко всем счетам.

Кроме того, по фишинговой ссылке на телефон россиян может загрузиться вирус.

Напомним, что возможность установить самозапрет на выдачу кредитов с помощью Госуслуг появилась у россиян с 1 марта.

#мошенники #кредит #кибер-безопасность
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