Аферистов, которые похитили 130 млн у пенсионеров и компаний, задержали в РТ

Правоохранительные органы Республики Татарстан, действуя под руководством прокуратуры, задержали группу мошенников из девяти человек. Их подозревают в хищении более 130 миллионов рублей у пожилых людей, а также у двух компаний.

Как сообщает прокуратура Татарстана, все началось в начале 2000-х годов в Казани, когда на основе нескольких преступных группировок сформировался общий фонд, куда стекались деньги от различной деятельности.

В 2015-2016 годах эти группы объединились, позднее они создали преступное сообщество с целью масштабного хищения денег. У них была четкая иерархия, распределение ролей, дисциплина, регулярные собрания и использование современных средств связи, а также общих автомобилей.

В этом году аферисты смогли похитить более 130 миллионов рублей. Жертвами стали как обычные люди, потерявшие от 868 тысяч до 5 миллионов рублей, так и две компании, с которых вывели более 120 миллионов рублей.

Мошенники находили людей из других стран через интернет-платформу для похищения денег у россиян.

Возбуждено уголовное дело по статье об организации преступного сообщества. Расследование находится под контролем прокуратуры.