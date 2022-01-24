Аферистка с сайта знакомств из Казани обманула поляка на 300 тыс. рублей

В отдел полиции «Япеева» обратился гражданин Польши. Мужчина рассказал, что в начале прошлого года познакомился на сайте знакомств с девушкой из Казани.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани, мужчина долго переписывался с девушкой. Она рассказала, что готова переехать к нему и завести семью. Однако у нее не было на это денег. Иностранец перевел возлюбленной деньги для оформления документов и покупку билета. Однако через месяц девушка рассказала, что таможня не выпускает ее из страны и ей нужны еще деньги. Но поляк отказался. Тогда девушка пропала.

После этого иностранец обратился в полицию. Сумма ущерба превысила 319 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».