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Ру Тат
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Происшествия
24 января 2022  16:43
Полина Шевчук

Аферистка с сайта знакомств из Казани обманула поляка на 300 тыс. рублей

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В отдел полиции «Япеева» обратился гражданин Польши. Мужчина рассказал, что в начале прошлого года познакомился на сайте знакомств с девушкой из Казани.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани, мужчина долго переписывался с девушкой. Она рассказала, что готова переехать к нему и завести семью. Однако у нее не было на это денег. Иностранец перевел возлюбленной деньги для оформления документов и покупку билета. Однако через месяц девушка рассказала, что таможня не выпускает ее из страны и ей нужны еще деньги. Но поляк отказался. Тогда девушка пропала.

После этого иностранец обратился в полицию. Сумма ущерба превысила 319 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье  «Мошенничество».

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