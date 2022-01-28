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Происшествия
28 января 2022  09:42
Полина Шевчук

Аферистка, представившись племянницей, обманула пожилую жительницу Казани на 160 тысяч

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В полицию обратилась пожилая жительница Казани. Она рассказала, что 25 января ей на домашний телефон позвонила женщина и представилась племянницей, рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани.

«Племянница» рассказала женщине, что стала виновницей ДТП и теперь ей нужно 800 тыс. рублей. Пенсионерка ответила, что таких денег у нее нет и что на счету всего 160 тыс. рублей. Через некоторое время к женщине приехал курьер и забрал деньги. Только после этого пенсионерка позвонила сестре, которая рассказала, что ее обманули.

Бабушка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

#аферисты #Мошенничество #УМВД России по г.Казани
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