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Ру Тат
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Происшествия
26 апреля 2022  12:42
Полина Шевчук

Аферистка обманула пожилую челнинку, подсунув ей 15 тысяч купюрами банка приколов

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В полицию обратилась 89-летняя жительница Челнов. Пожилая женщина рассказала, что стала жертвой мошенников, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ.

Как пояснила пенсионерка, возле подъезда к ней подошла незнакомка и сказала, что принесла выплату в 12 тыс. рублей ко Дню Победы.

Пожилая женщина пригласила незнакомку домой, где та передала бабушке 15 тыс. рублей. Пенсионерка отдала сдачу, и женщина ушла. Позднее, рассматривая банкноты, она заметила обман – 15 тысяч оказались купюрами банка приколов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
 

#банк приколов #фальшивка #МВД по РТ
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