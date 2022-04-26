Аферистка обманула пожилую челнинку, подсунув ей 15 тысяч купюрами банка приколов

В полицию обратилась 89-летняя жительница Челнов. Пожилая женщина рассказала, что стала жертвой мошенников, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ.

Как пояснила пенсионерка, возле подъезда к ней подошла незнакомка и сказала, что принесла выплату в 12 тыс. рублей ко Дню Победы.

Пожилая женщина пригласила незнакомку домой, где та передала бабушке 15 тыс. рублей. Пенсионерка отдала сдачу, и женщина ушла. Позднее, рассматривая банкноты, она заметила обман – 15 тысяч оказались купюрами банка приколов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

