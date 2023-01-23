Афериста, забравшего полмиллиона у старушки из Казани, поймали благодаря видео с домофона

В полицию обратилась 83-летняя жительница Казани. Она рассказала, что стала жертвой аферистов, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Со слов пожилой женщины стало известно, что в начале января ей позвонила девушка и сказала, что она – ее внучка, и попросила помощи. Через пару минут позвонил незнакомец и убедил пенсионерку, что нужно передать полмиллиона рублей для помощи внучке.

Бабушка собрала деньги и отдала их юноше, который приехал за деньгами. Курьер-аферист попал на камеры умного домофона, что помогло установить его личность. Им оказался 21-летний молодой человек. Свою вину он признал полностью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

