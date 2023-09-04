Аферист убедил жительницу Зеленодольска взять в кредит и перевести ему 1,7 млн рублей

Жительница Зеленодольска лишилась крупной суммы денег из-за мошенников, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

55-летней женщине позвонил незнакомец и обвинил ее в сотрудничестве с недружественной страной. Он убедил женщину, что на ее имя были оформлены и отправлены за границу кредиты, а затем рекомендовал съездить в банк и оформить другой кредит, чтобы якобы предотвратить переводы.

В итоге женщина оформила в нескольких банках кредиты на 1,7 млн рублей. Бдительная сотрудница банка убедила женщину, что ее обманывают мошенники. Тогда она обратилась в полицию.