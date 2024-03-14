Аферист убедил зеленодольца заработать на криптовалюте и похитил у него 3,6 млн рублей

Житель Зеленодольского района потерял сбережения из-за мошенников, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

В ноябре прошлого года 37-летний мужчина нашел в соцсетях предложение о быстром заработке. Заявитель связался с контактом, и тот предложил ему получить хороший доход посредством инвестиций в криптовалюту.

Злоумышленник убедил жертву, что чем больше он вложет средств, тем больше получит прибыли. В течение четырех месяцев мужчина, оформляя кредиты, переводил средства на счета лжеинвестора. В общей сложности мужчина лишился 3,6 млн рублей.