Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Аферист убедил зеленодольца заработать на криптовалюте и похитил у него 3,6 млн рублей
Житель Зеленодольского района потерял сбережения из-за мошенников, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
В ноябре прошлого года 37-летний мужчина нашел в соцсетях предложение о быстром заработке. Заявитель связался с контактом, и тот предложил ему получить хороший доход посредством инвестиций в криптовалюту.
Злоумышленник убедил жертву, что чем больше он вложет средств, тем больше получит прибыли. В течение четырех месяцев мужчина, оформляя кредиты, переводил средства на счета лжеинвестора. В общей сложности мужчина лишился 3,6 млн рублей.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников