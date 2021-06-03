Аферист с Дальнего Востока обманул казанца на полмиллиона рублей при продаже погрузчика

В полицию обратился 26-летний житель Казани. Мужчина сообщил, что собирался купить погрузчик. Подходящее объявление о продаже Toyota за 540 тыс. рублей он нашел на одном из известных сайтов объявлений. Казанец связался с продавцом и выяснил, что техника находится в городе Спасск Дальний в Приморском крае.

Для составления договора купли-продажи покупатель отправил через мессенджер паспортные данные, а продавец в свою очередь – документы на погрузчик и телефон водителя автопоезда, который доставит погрузчик в Казань. С учетом скидки и доставки техника обошлась казанцу в 520 тыс. рублей.

1 июня казанец перевел сумму продавцу и тот пообещал прислать видео, как погрузчик устанавливают на автопоезд, однако так этого и не сделал. А после и вовсе перестал отвечать на звонки. Связаться водителем автопоезда также не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Полицейские устанавливают всех причастных к преступлению.

