news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
3 июня 2021  12:43
Полина Шевчук

Аферист с Дальнего Востока обманул казанца на полмиллиона рублей при продаже погрузчика

news_top_970_100

В полицию обратился 26-летний житель Казани. Мужчина сообщил, что собирался купить погрузчик. Подходящее объявление о продаже Toyota за 540 тыс. рублей он нашел на одном из известных сайтов объявлений. Казанец связался с продавцом и выяснил, что техника находится в городе Спасск Дальний в Приморском крае. 

Для составления договора купли-продажи покупатель отправил через мессенджер паспортные данные, а продавец в свою очередь – документы на погрузчик и телефон водителя автопоезда, который доставит погрузчик в Казань. С учетом скидки и доставки техника обошлась казанцу в 520 тыс. рублей. 

1 июня казанец перевел сумму продавцу и тот пообещал прислать видео, как погрузчик устанавливают на автопоезд, однако так этого и не сделал. А после и вовсе перестал отвечать на звонки. Связаться водителем автопоезда также не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Полицейские устанавливают всех причастных к преступлению.
 

 

 

#аферисты #обман в интернете
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное