Аферист из Калуги обещал татарстанцам купить животное, а сам списывал деньги с их карт

Как было установлено полицейскими, 27-летний ранее судимый за мошенничество житель Калужской области искал через интернет объявления о продаже кошек, собак, попугаев, а также печей для бани и игровых приставок. Потом он списывался с продавцами, уточнял реквизиты карт, в том числе коды подтверждения. После получения всей информации, он списывал с карт продавцов деньги.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, таким образом мужчина обманул восьмерых татарстанцев на общую сумму 150 тыс. рублей.

Злоумышленнику предъявлены обвинения по статье «Кража». Дело направлено в суд.

