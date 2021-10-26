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Ру Тат
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26 октября 2021  12:36
Полина Шевчук

Аферист из Калуги обещал татарстанцам купить животное, а сам списывал деньги с их карт

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Как было установлено полицейскими, 27-летний ранее судимый за мошенничество житель Калужской области искал через интернет объявления о продаже кошек, собак, попугаев, а также печей для бани и игровых приставок. Потом он списывался с продавцами, уточнял реквизиты карт, в том числе коды подтверждения. После получения всей информации, он списывал с карт продавцов деньги.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, таким образом мужчина обманул восьмерых татарстанцев на общую сумму 150 тыс. рублей.

Злоумышленнику предъявлены обвинения по статье «Кража». Дело направлено в суд.
 

 

 

 

#кража #мошенники #аферисты #МВД по РТ
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