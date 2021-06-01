Аферист из Чистополя получил срок за угнанный в Ирак лизинговый Lexus

Как стало известно ИА «Татар-информ», в 2018 году бывший полицейский, известный в криминальных кругах под прозвищем Перец, стал заниматься бизнесом. На него была зарегистрирована компания «Триада», а также несколько других фиктивных компаний, через которые он незаконно обналичивал деньги.

Как стало известно агентству, в 2018 году Перец вместе с участниками преступной группы, приобрели у лизинговой компании «Европлан» внедорожник Lexus. Спустя несколько месяцев авто вывезли в Дагестан, где сняли с него GPS-маяк, а после через границу с Грузией угнали в Ирак.

После пропажи авто представители лизинговой компании обратились в правоохранительные органы. Дело бизнесмена было в разработке у сотрудников УФСБ по Татарстану.

Накануне Московский районный суд Казани признал бизнесмена виновным в мошенничестве и отправил его в колонию общего режима на три года.