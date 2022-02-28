Афера с продажей земли в Осиново: как казанцы обманули бизнесмена на 34 млн рублей

Дело о том, как двое жителей Казани обманули бизнесмена на 34 млн рублей, начал рассматривать Ново-Савиновский районный суд Казани. На скамье подсудимых оказались Валерий Афанасьев и Артем Трофимов, обоим вменяется мошенничество в особо крупном размере.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

По версии следствия, в 2019 году Трофимов и Афанасьев предложили казанскому бизнесмену купить участок земли в казанском поселке Осиново. Подсудимые сказали, что могут договориться о сделке с местной администрацией. За помощь они запросили 750 тысяч рублей.

«Я познакомился с Трофимовым в 2019 году. Тогда я поделился своими планами и рассказал, что хотел бы купить землю и построить спортивный комплекс. Трофимов сказал мне, что как раз в Осиново продаются участки, и предложил свою помощь в покупке участков, якобы он знает человека из администрации Зеленодольского района», – рассказал обманутый бизнесмен.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

Бизнесмен согласился на условия и передал подсудимым деньги. Однако, следствие считает, что деньги никуда не передавались, а «осели» в карманах у Трофимова и Афанасьева. Аналогичным образом подсудимые предложили бизнесмену купить в Осиново еще несколько участков. Таким образом, сумма, которой завладели подсудимые, выросла в разы – до 34 млн рублей.

В конце бизнесмен понял, что его обманывают, и обратился с заявлением в полицию. Трофимова и Афанасьева задержали во время передачи денег.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

Трофимов свою вину не признал, в отличие от своего подельника Афанасьева – он завил, что признает свою вину лишь частично.

«Я имею отношение только к двум миллионам, остальные деньги не брал», – обратился к суду Афанасьев.

На следующем заседании суд планирует допросить свидетелей. Если вина подсудимых будет доказана, то им будет грозить до десяти лет лишения свободы.