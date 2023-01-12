Афера с премиями на 5 млн: экс-главбух Россельхознадзора РТ пошел под суд в третий раз

Дело о мошенничестве почти на пять миллионов рублей бывшего главного бухгалтера Управления Россельхознадзора РТ Эрика Ахметова начал рассматривать Приволжский районный суд Казани. Дело дошло до суда уже в третий раз.

Первые судебные разбирательства закончились на том, что Ахметова признали виновным и отправили в колонию на четыре года, однако затем решение суда отменили. Во время повторного рассмотрения дело вернули следствию из-за ошибок в обвинении.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

По версии следствия, с 2017 по 2019 год Эрик Ахметов незаконно начислил завышенные премии 17 сотрудникам Управления. Когда те получали надбавки, обвиняемый просил вернуть деньги обратно, ссылаясь на то, что их премия – просчет бухгалтерии. В среднем сотрудникам начисляли по 40 тысяч рублей, некоторые премиальные доходили и до 90 тысяч.

Сегодняшний процесс едва не прервался из-за ходатайства адвокатов Ахметова. Они заявили о том, что следствие так и не устранило нарушения, дело вновь поступило в суд с существенными несостыковками. В связи с этим защита просила вернуть дело в прокуратуру.

«Если раньше потерпевшим было признано Управление и считалось, что ущерб был нанесен бюджету, то сейчас в деле в числе потерпевших оказались свидетели по делу. Те самые сотрудники, которым были начислены премии. Но где тогда от них заявления в адрес моего подзащитного?» – возмущалась сегодня на процессе адвокат подсудимого Инга Новикова.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Сам Ахметов свою вину отрицает полностью. Считает, что он попросту стал жертвой оговора. В беседе с журналистами Новикова добавила, что сотрудники не хотят выступать в суде против своего коллеги.

«Потерпевшие даже не идут в суд, потому что боятся давления со стороны следствия. Они даже обращались к нам за помощью, говорили, что не хотят сажать человека. Более того, следствие ввело их в заблуждение, убедив в том, что решение признать этих сотрудников потерпевшими вынес Верховный суд. Им ничего не оставалось сделать, как подписать все бумаги», – рассказала Новикова.

Между тем суд отклонил просьбу защиты вернуть дело в прокуратуру. Ахметову начали зачитывать обвинительное заключение. Не исключено, что на его оглашение может уйти несколько дней.