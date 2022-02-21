Афера на 2 млн: как жительница Казани обманула ФСС с пособиями для беременных

Дело о том, как жительница Казани обманула Фонд социального страхования по республике Татарстан, рассматривает Вахитовский районный суд Казани. На скамье подсудимых Адиля Галяутдинова.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

По версии следствия, женщина предоставляла в ФСС по РТ фиктивные документы и получила по ним пособия для беременных женщин почти на два миллиона рублей.

«Все происходило с 2016 по 2017 год. Подсудимая была индивидуальным предпринимателем. Женщина желала улучшить свое материальное положение, для этого она предоставляла в Фонд заявления на выплату пособий по беременности и родам женщинам, которые недавно встали на учет», – рассказали в пресс-службе Вахитовского суда.

Галяутдиновой было предъявлено обвинение в мошенничестве. На данный момент она находится под подпиской о невыезде. Придя сегодня в суд, подсудимая никак не ожидала увидеть в зале суда журналистов. Женщина начала возмущаться и просила ее не фотографировать.

«Вы ведете себя некорректно. Моя подзащитная не давала никакого согласия», – высказался адвокат.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

На процессе адвокат подсудимой просил суд удалить журналистов из зала заседаний, а подсудимая заявила, что ей внезапно стало плохо.

«Я нервничаю, у меня болеют родные и мне самой сегодня тоже плохо. Я явилась на процесс из-за уважения к суду», – обратилась к судье Галяутдинова.

Суд принял во внимание плохое самочувствие подсудимой и решил отложить процесс на другой день.