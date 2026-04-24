«Афанасьевские чтения» с участием сотен школьников прошли в селе Новое Ильмово

Село Новое Ильмово снова стало точкой притяжения для всех, кто ценит чувашскую литературу и хранит память о своем выдающемся земляке. На родине народного поэта Порфирия Афанасьева прошла традиционная конференция «Афанасьевские чтения», сообщает «Наш Черемшан».

Если раньше это событие ограничивалось школьным или районным уровнем, то в последние годы оно заметно выросло. В этот раз на республиканские чтения приехали участники из соседних районов и городов. Среди гостей из Казани были представитель Чувашского регионального объединения Константин Малышев и главный редактор газеты «Сувар» Ирина Трифонова.

Порфирий Васильевич Афанасьев – не просто известное имя для региона. Он был заслуженным деятелем искусств Чувашской Республики, народным поэтом Чувашии, лауреатом Государственной премии имени М. Сеспеля, академиком Международной академии народов мира и автором десятков книг.

Афанасьев также много работал как переводчик: благодаря ему чувашский читатель познакомился с произведениями мировой классики. Его собственные тексты сегодня переведены на итальянский, английский, французский, болгарский и другие языки.

Открыла конференцию заместитель руководителя районного исполкома Лейлягуль Муксинова. Она отметила, что жители района гордятся тем, что здесь родился народный писатель, и назвала событие праздником поэзии, литературного слова и родного языка, пожелав участникам успехов.

В конкурсной программе жюри оценивало выступления школьников из десяти школ района, а также участников из Альметьевского, Алексеевского, Нурлатского, Чистопольского, Новошешминского, Лениногорского, Аксубаевского, Алькеевского и Черемшанского районов. Всего около 400 детей представили почти 200 номеров.

Гость из Казани Константин Малышев в своем выступлении подчеркнул, что участники собрались, чтобы почтить память земляка и поэта Порфирия Афанасьева, чьи произведения, по его словам, прославили не только автора, но и его родной Черемшанский район и всю республику. Он добавил, что в стихах Афанасьева чувствуется сильная любовь к родной земле и они еще долго будут помогать сохранять чувашский язык.

Ирина Трифонова в свою очередь отметила, что родной язык является главным достоянием народа, а подобные мероприятия помогают его сохранять и развивать. Она призвала не забывать язык и гордиться им.

Со сцены выступали учащиеся школ района и гости из соседних территорий. Они читали стихи Афанасьева на чувашском языке, исполняли постановки по его произведениям. В центре выступлений были темы родины, семьи и детства, которые особенно тепло принимала публика.

Учитель русского языка и литературы Нурия Бурнашева рассказала, что они приехали из деревни Кирлигач Лениногорского района. По ее словам, дети хорошо знают произведения Афанасьева и читают его стихи не только на русском и татарском, но и на английском языке.

Жюри оказалось непросто выбрать лучших из большого числа участников. Победителям вручили дипломы I, II и III степени и памятные подарки, при этом все участники получили сертификаты.

Многие гости также посетили Дом-музей Порфирия Афанасьева. Там они познакомились с экспонатами и жизнью поэта.

Руководитель музея Вячеслав Мельников рассказал, что Афанасьев жил в Чебоксарах, но всегда тосковал по родным местам. При жизни он не успел увидеть музей, однако часть экспонатов и фотографий передал лично. По его словам, музей открыт для посетителей, здесь регулярно проходят встречи с детьми и гостями из разных регионов. Он также напомнил, что 20 февраля поэту могло бы исполниться 84 года.