Афанасьев: В 2024-м в Зеленодольске хотят открыть новый IT-парк

Новый IT-парк в Зеленодольске хотят открыть до конца текущего года. Об этом заявил глава района Михаил Афанасьев, подчеркнув, что пул потенциальных резидентов уже имеется.

«IT-парк будет введен в работу. Мы надеемся, что это будет в этом году, до конца года», — цитирует спикера ТАСС.

По его словам, основная часть работ уже выполнена. На данный момент ждут средств для того, чтобы завершить строительство и наладить все в плане содержания, расстановки мебели и сетей.

Глава района добавил, что спрос на IT-парк большой и почти все площадки заняты. Что касается состава резидентского пула, то там есть и местные зеленодольские резиденты, и резиденты из других российских городов.

Афанасьев подчеркнул, что главное на текущий момент — завершить работы по запуску. Уже после планируется строить жилье, в том числе арендное для работающих в IT-парке.

Напомним, первый IT-парк в Татарстане создали еще в 2009-м. На сегодняшний день такие площадки есть в Казани и в Набережных Челнах. К слову, почти два года назад в столице РТ открыли новый технопарк имени Башира Рамеева на 3 тыс. рабочих мест.