Афанасьев: Свияжский мультимодальный центр — точка роста экономики Зеленодольского района

Одной из основных точек роста экономики Зеленодольского района Татарстана является проект Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СММЛЦ). Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ сообщил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

По словам докладчика, в течение трех лет в логистическом центре будет создано примерно 15 тыс. рабочих мест.

«Большой объем работ уже выполнен, сейчас выделены дополнительные средства на проектирование инженерных сетей. В этом году там запустит свою первую очередь компания „КазаньЭкспресс“. Начинает работу завод „Выбор Поволжье“, завершает проектирование элеватора компания „Август Агро“», — уточнил глава Зеленодольского района.

Прилегающие населенные пункты рассматриваются как площадки для строительства жилья для работников центра, в том числе и по легковозводимым технологиям.

Что касается развития остальных промплощадок и индустриальных парков в Зеленодольском районе, то на сегодняшний день активно заполняется промплощадка ТОСЭР «Зеленодольск». Сегодня здесь работают более 10 тыс. человек. Часть резидентов еще ведет строительство, поэтому при их запуске будет дополнительно создано еще 4,5 тыс. рабочих мест.

Расширяется на 13 гектаров территория индустриального парка «М7». Сейчас здесь насчитывается 53 резидента. Создано 530 высокотехнологичных рабочих мест, инвестировано 4,5 млрд рублей. В ближайшие два года парк будет полностью заполнен.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич, по вашему поручению разрабатывается проект нового индустриального парка площадью 300 гектаров от поселка Новониколаевский до предприятия „ОКБ Союз“ с протяженностью в 3 километра вдоль трассы М7, — обратился Афанасьев к Президенту Татарстана. — Проект будет реализован управляющими компаниями „Зеленодольск“ и „Химград“».

В поселке Васильево, на территории бывшего Лесокомбината, создан промпарк «Весна». Имеется 20 тыс. кв. метров помещений. Здесь планируется создать 400 рабочих мест. «Это будет самый крупный работодатель в Васильево. Отмечу, что это поселок с непростой судьбой. Там были закрыты все предприятия. Президент знает об этом, и им утверждена отдельная программа социально-экономического развития поселка», — резюмировал Михаил Афанасьев.