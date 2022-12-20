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Наука и образование
20 декабря 2022  16:51
Эльза Кузнецова

Афанасьев: С развитием «Новой Туры» необходим новый подход к обучению детей-мигрантов

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Афанасьев: С развитием «Новой Туры» необходим новый подход к обучению детей-мигрантов

В связи с развитием технополиса «Новая Тура» в Зеленодольском районе Татарстана появилась необходимость нового подхода к обучению детей мигрантов. Об этом на Совете по межнациональным и межконфессиональным вопросам сообщил глава муниципального образования Михаил Афанасьев.

«Это индивидуальный подход, дополнительные занятия с педагогами, погружение в культуру и традиции для успешной адаптации и преодоления языкового барьера», — заявил он.

Афанасьев заметил также, что сфере образования, изучения национальных культур и традиций в районе уделяется особое внимание. 

«Усиливаем деятельность сети татарских школ и детских садов. Их в районе 28. В 11 школах с русским языком обучения функционируют татарские классы. Так, в новом многопрофильном лицее имени Ломоносова — девять первых классов, включая три с воспитанием в этнокультурном татарском направлении. Здесь особое внимание уделяется также изучению культуры и традиций татарского народа», — отметил глава района.

Помимо этого, в 2022 году на базе школ открылись ресурсные центры по развитию национального образования. В городе это гимназия №5 и детский сад «Чишмэ», а в пригороде — Осиновская гимназия имени Гиматдинова. 

В учреждениях образования реализуются этнокультурные проекты, такие как «Многоликий Татарстан» (лицей Карпова), «Сохраняя язык» (гимназия №3).

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.

#зеленодольский муниципальный район
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