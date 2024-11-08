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Экономика 8 ноября 2024 15:41

Афанасьев рассказал, что не дает открыть ОЭЗ в Зеленодольском районе

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Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев рассказал, что на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СММЛЦ) изучают возможность создания особой экономической зоны портового типа. Заявление прозвучало на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития РТ.

«У нас есть ТОСЭР, и по закону не могут две площадки наслаиваться друг на друга. Так как у нас ТОСЭР, мы получаем деньги в рамках поддержки фонда моногородов. ОЭЗ — это другая ситуация. Но у нас есть свободные участки земли, и мы эту тему изучаем. Если это будет экономически востребовано, если будет спрос, если мы увидим, что это действительно нужно для участников внешнеэкономической деятельности, то такую ОЭЗ мы можем создать», – пояснил Афанасьев «Татар-информу».

Зеленодольск получил статус ТОСЭР в декабре 2017 года. В его границы входит сам город, одноименная промышленная площадка около трассы М7 и технополиса «Новая Тура», а также логистический центр.

#логистический центр #свияжск #Зеленодольский район #михаил афанасьев
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