Афанасьев озвучил, какое предприятие в Зеленодольском районе имеет самую высокую зарплату

«Завод стеклопластиковых труб» в поселке Дубровка в Зеленодольском районе имеет самую высокую среднюю заработную плату в районе — 105 тыс. рублей. Об этом на отчетной сессии района рассказал глава Михаил Афанасьев.

«На территории Зеленодольского района работает ряд небольших, но уникальных в своей области предприятий», — отметил докладчик.

По словам спикера, «Завод стеклопластиковых труб» выпускает композитные изделия для нефтегазовой промышленности. В первую очередь для «большой тройки» — Лукойла, Роснефти, Газпрома.

Пять предприятий района являются поставщиками ПАО «КАМАЗ». За 2021 год объем отгруженной продукции на завод составил почти 2 млрд рублей. «Во многом это заслуга нашего земляка, моего предшественника на посту главы района, генерального директора „Камаза“ Сергея Анатольевича Когогина», — сказал Афанасьев.

Так, рулевые колеса для всех типов «Камазов», троллейбусов, комбайнов и военной техники производит зеленодольское предприятие «Икар — ЛТД».

Компания «ПолимерПром» производит промышленные вентиляторы и оборудование для аквапарков. В Казани, Севастополе, Иваново и Рязани аквапарки оснащены продукцией именно этой компании.