Афанасьев о «Большом Зеленодольске»: Это будет еще один Зеленодольский район

Дальнейшие перспективы в сфере строительства руководство Зеленодольска связывает с проектом «Большой Зеленодольск». Об этом заявил глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев на сессии совета муниципалитета.

«На площади в 10 тыс. гектаров запланировано строительство более 5 млн кв. метров жилья и объектов социально-деловой сферы. А численность жителей составит 180 тыс. человек. Фактически это будет еще один Зеленодольский район», — рассказал докладчик.

По словам Афанасьева, уже выполнены расчеты по площадям застройки, объектам инженерной инфраструктуры, социальным объектам и транспортным магистралям.

«Помимо жилья и социальных объектов в границах „Большого Зеленодольска“ будут созданы места приложения трудовой силы. Ими станут уже имеющиеся и проектируемые индустриальные парки и промышленные площадки», — отметил он.

Глава муниципалитета уточнил, что ежегодно в Зеленодольском районе вводится около 100 тыс. кв. метров жилья. Обеспеченность жильем на одного жителя составляет 30 кв. метров.