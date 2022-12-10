Афанасьев назвал самые высокие зарплаты в Зеленодольском районе РТ

В Зеленодольском районе Татарстана наблюдается позитивная динамика в сфере занятости. На совещании в Кабмине РТ глава муниципалитета Михаил Афанасьев доложил, что по сравнению с прошлым годом уровень безработицы снизился в два раза (до 0,26%), а рост среднемесячной зарплаты составил 107,4 %.

«Сегодня это порядка 40 тыс. (39 230 рублей), но если на крупных предприятиях эту цифру можно смело умножать на два и три, то малому бизнесу еще нужно подтянуться», — заметил он.

Средняя заработная плата в Зеленодольском районе в сфере сельского хозяйства составляет 56 309 рублей, рост — 127% по сравнению с 2021 годом.

Самая высокая зарплата в районе и в целом на сельхозпредприятиях в Татарстане — на тепличном комбинате «Майский», это 80 150 рублей.