Аэропорты Татарстана за год обслужили более 6,1 млн пассажиров

В прошлом году аэропорты Казань, Бегишево и Бугульма в Татарстане обслужили свыше 6,1 млн пассажиров. Это на 4% больше по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на заседании коллегии Миндортранса РТ.

«В 2024 году субсидировано 37 маршрутов из аэропортов республики на сумму 591 млн рублей. Увеличение количества направлений, в том числе международных, продолжится совместно с Росавиацией», — рассказал он.

Ханифов отметил, что маршрутная сеть аэропортов Татарстана включает 97 направлений, из них 52 внутренних и 45 международных.

«Завершено строительство, и введен в эксплуатацию перрон аэропорта Казани. Вторым этапом предусмотрено проектирование нового пассажирского терминала», — подчеркнул он.

По словам министра, в следующем году планируется развитие инфраструктуры аэропорта Казани. Речь идет о третьем терминале.

Кроме того, запланирован ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Бегишево и удлинение взлетно-посадочной полосы аэропорта Бугульмы до 2,5 тыс. метров, чтобы принимать суда более высокого класса.