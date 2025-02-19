Аэропорты Татарстана за год обслужили более 6 млн пассажиров

Аэропорты Татарстана в прошлом году обслужили более 6,1 млн пассажиров, что на 4,1% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщила начальник Управления транспорта Миндортранса РТ Мария Захватова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Второй год подряд международный аэропорт «Казань» преодолел планку в 5 млн обслуженных на прилет и вылет пассажиров», – рассказала она.

Маршрутная сеть аэропортов Татарстана – «Казань», «Бегишево» и «Бугульма» – в прошлом году насчитывала 97 направлений, из них 52 – внутренних и 45 – международных, отметила Захватова.

«В том числе 82 маршрута выполнялись из аэропорта Казани: 31 – внутренние линии и 51 – международные. В прошлом году была продолжена работа по расширению маршрутной сети аэропорта», – уточнила она.

По словам Захватовой, совместно с китайской авиакомпанией China Eastern Airlines был открыт первый прямой регулярный рейс в Китай по маршруту Казань – Шанхай.

Кроме того, появились новые рейсы из Казани в Кемерово, Уфу, Мурманск, Улан-Удэ, Ереван, Ташкент. Возобновлены рейсы в Батуми, Таиланд и Гоа.