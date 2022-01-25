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Ру Тат
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Транспорт
25 января 2022  10:37
Надежда Гордеева

Аэропорты Татарстана увеличили пассажиропоток в два раза — до 4,5 млн человек

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Аэропорты Татарстана в прошлом году обслужили 4 млн 573 тыс. пассажиров. Это в два раза больше, чем за 2020 год, когда пассажиропоток составил более 2,6 млн человек. Об этом стало известно на итоговом заседании коллегии Миндортранса РТ.

«Общий объем пассажиропотока за 2021 год по всем аэропортам республики составил 4 млн 573 тыс. человек», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

По сравнению с 2019 годом увеличение перевозки пассажиров произошло на 6,3%. Показатели пассажиропотока повысились из-за роста объема пассажирских авиаперевозок, связанных с возобновлением международных рейсов из аэропортов «Казань» и «Бегишево», ранее ограниченных из-за пандемии коронавируса. 

Воздушный транспорт в республике представлен деятельностью международных аэропортов «Казань» и «Бегишево» и регионального аэропорта «Бугульма».

#аэропорты татарстана #Миндортранс РТ
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