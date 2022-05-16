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Официальная хроника
16 мая 2022  12:13

Аэропорты РФ попросили разрешить использовать устаревшее оборудование для досмотра

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Ассоциация «Аэропорт» обратилась к главе Минтранса Виталию Савельеву с просьбой одобрить использование иностранного оборудования с истекшим сроком службы для досмотра багажа и пассажиров, сообщает РИА Новости. 

Организация объединяет более 30 российских аэропортов. В письме министру они отметили, что  период эксплуатации зарубежных технических средств досмотра длится десять лет, а затем их использование становится незаконным. Но в данный момент закупить новую технику невозможно из-за антироссийских санкций.

Авторы обращения также напомнили, что импортозамещение займет не менее пяти лет, а техникой из США, Великобритании, Германии и Финляндии оснащены порядка 90 процентов аэропортов страны. 

Они предупредили, что переход на ручной досмотр создаст огромные очереди в зоне спецконтроля. 

«Аэропорты будут вынуждены перейти на ручной и визуальный досмотр, что может привести к колоссальным многочасовым пробкам в зоне спецконтроля, а в некоторых случаях — к непреднамеренным ошибкам», – подчеркнули в ассоциации.

В связи с этим главу министерства попросили вернуть практику «продления ресурсов», которая существовала до 2016 года. 

#авиаперевозки #минтранс рф #антироссийские санкции
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