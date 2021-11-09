Аэропорты «Казань» и «Бегишево» хотят соединить скоростной железной дорогой. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

«Правление ОАО “РЖД” приняло документ о строительстве скоростной железной дороги от аэропорта “Казань” до “Бегишево”», – рассказал глава Миндортранса.

По его словам, доехать по этому маршруту можно будет за 1 час 15 минут. Начать реализацию проекта планируют в 2027 году.

Фарит Ханифов уточнил, что проект скоростной железной дороги не связан с планами по строительству высокоскоростной магистрали Москва – Казань. «Это как бы ответвление от ВСМ», – добавил он.

Говоря о возможности железнодорожного сообщения между двумя аэропортами Татарстана, глава Миндортранса РТ заметил, что проводить внутригородскую железную дорогу достаточно сложно, а от аэропорта Казани до центра города она уже проложена.

«В Татарстане всегда ставили вопрос, как напрямую связать железной дорогой Альметьевск и Казань, а также Казань и Набережные Челны. Если правление РЖД будет отрабатывать принятый документ, то в ближайшие годы мы увидим такую перспективу», – подчеркнул министр.

Протяженность железнодорожных путей по территории Татарстана составляет около 2 тыс. км.